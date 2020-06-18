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حبس عاطل لحيازته 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش بالإسكندرية

الخميس، 18 يونيو 2020 12:33 م
حبس عاطل لحيازته 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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أمر المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش بقصد الاتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص. 

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه.
 
علي الفور تم عمل كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وألقي القبض عليه حال إستقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 7000 قرص مخدر، و 9 طربة لمخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 675000 جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

 


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