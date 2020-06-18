حبس عاطل لحيازته 7 آلاف قرص مخدر و9 طرب حشيش بالإسكندرية

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه.

علي الفور تم عمل كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وألقي القبض عليه حال إستقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 7000 قرص مخدر، و 9 طربة لمخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 675000 جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.