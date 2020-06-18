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حبس صاحب مخزن خردة ضبط بحوزته طن حديد مجهول المصدر بالتبين

الخميس، 18 يونيو 2020 10:30 ص
حبس صاحب مخزن خردة ضبط بحوزته طن حديد مجهول المصدر بالتبين كلابش-ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين، بحبس صاحب مخزن خردة  4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط  بحوزته طن حديد مجهول المصدر بمنطقة التبين، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة "مجهولة المصدر" أمام المخزن ملكه، حيث عُثر بداخل المخزن على كمية من الحديد الخردة تزن حوالى طن مجهول المصدر.

وبمواجهته أيد ما سبق بقصد البيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 


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