جو بايدن يكشف عن أول قانون سيقدمه إلى الكونجرس حال فوزه رئيسا لأمريكا

كتب محمد سعودي

كشف جو بايدن، المرشح الرئاسي المتحمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن أول قرار قانون سيقدمه إلى الكونجرس في اليوم الأول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



جو بايدن

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"إليكم وعودي لكم: في اليوم الأول، سأرسل مشروع قانون إلى الكونجرس لإعداد خارطة طريق واضحة للمواطنة من أجل الحالمين و 11 مليون شخص لا يحملون وثائق يعملون بالفعل على تعزيز أمتنا. لقد فات أوانها".

وأضاف في تغريدة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى رئيس يضع الشعب الأمريكي في المقام الأول ويعمل على ذلك بالفعل".

ولا يتوقف جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل عن مهاجمة الرئيس دونالد ترامب خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أتهم ترامب في وقت سابق، بأنه يحرض الناس على الكراهية وتعمد زرع الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحن بحاجة إلى رئيس يداوي - وليس من يشعل لهيب الكراهية... نحن بحاجة إلى رئيس يوحد- وليس رئيس يزرع المزيد من الخلاف لتحقيق مكاسب سياسية.. نحتاج إلى رئيس يقود الطريق بيد ثابتة -وليس رئيسًا يحرض على العنف بتغريداته العشوائية".

وأكد جو بايدن، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أعظم التحديات في تاريخها، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جاهزا للعمل من أجل الشعب الأمريكي.

وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نحن نواجه بعضًا من أعظم التحديات في تاريخ أمتنا - ومن الواضح أن دونالد ترامب ليس جاهزًا للعمل... نحن بحاجة إلى قيادة حقيقية الآن".