جو بايدن عن إجراءات كورونا فى أمريكا: ترامب استسلم.. ولوح بالعلم الأبيض

كتب محمد شعلان

هاجم جو بايدن، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، الرئيس دونالد ترامب بسبب سياساته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، واتهمه بالتراجع والانسحاب أمام الأزمة، وغرد جو بايدن عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "يريد دونالد ترامب أن يضع نفسه رئيسًا في زمن الحرب ضد عدو غير مرئي لكنه استسلم للقتال. وبدلاً من القيادة لهزيمة هذا الفيروس ، لوح بالعلم الأبيض وتراجع".

Donald Trump wants to style himself a wartime president against an invisible enemy — but he has surrendered the fight.



Instead of leading the charge to defeat this virus, he has waved the white flag and retreated. — Joe Biden (@JoeBiden) June 18, 2020

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك".

جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا.

وكانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس آذار مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أمريكي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفا.

وعلى جانب آخر، جدد جو بايدن، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، هجومه الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا حسابات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق انتهاكا لواجب ترامب تجاه الشعب الأمريكي.

وقال جو بايدن عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " إذا كانت حسابات جون بولتون صحيحة فهي ليست بغيضة أخلاقياً فحسب، بل هي انتهاك لواجب دونالد ترامب المقدس تجاه الشعب الأمريكي لحماية مصالح أمريكا والدفاع عن قيمنا".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كشف أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره الصيني شي جين بينج شراء السلع الزراعية من الولايات المتحدة لمساعدته في الفوز بأصوات الولايات ذات الصناعات الزراعية الكبيرة، خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها نهاية هذا العام.