جو بايدن عن إجراءات كورونا فى أمريكا: ترامب استسلم.. ولوح بالعلم الأبيض

هاجم جو بايدن، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، الرئيس دونالد ترامب بسبب سياساته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، واتهمه بالتراجع والانسحاب أمام الأزمة، وغرد جو بايدن عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "يريد دونالد ترامب أن يضع نفسه رئيسًا في زمن الحرب ضد عدو غير مرئي لكنه استسلم للقتال. وبدلاً من القيادة لهزيمة هذا الفيروس ، لوح بالعلم الأبيض وتراجع".

Donald Trump wants to style himself a wartime president against an invisible enemy — but he has surrendered the fight.



Instead of leading the charge to defeat this virus, he has waved the white flag and retreated.