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جونسون وماكرون ناقشا الأزمة الليبية واتفقا على ضرورة الحل السياسي

الخميس، 18 يونيو 2020 07:19 م
جونسون وماكرون ناقشا الأزمة الليبية واتفقا على ضرورة الحل السياسي ماكرون
كتب سمير حسنى

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قال داونينج ستريت، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ناقشا الأزمة الليبية واتفقا على ضرورة الحل السياسي، والحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، جاء ذلك نقلا عن سكاي نيوز.

وفى وقت مبكر، وتنفيذا لإجراءات التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تجنب كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مصافحة بعضهما خلال اللقاء الذى جمعهما في مقر رئاسة وزراء بريطانيا.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن المملكة المتحدة قدمت خدمات جليلة لفرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، وساعدت تحركات شارل ديجول، متابعا: لم تكن حرب فرنسا بل حرب عالمية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفى، في المملكة المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية عززت صفوفها في الحرب من خلال الإمبراطورية البريطانية، مشيرا إلى أن شارل ديجول حمل مصير فرنسا على يديه.

وتابع الرئيس الفرنسي: تدرب الفرنسيون في بريطانيا، كما أن هيئة الإذاعة البريطانية أعطت صوتها لشارل ديجول، وسمحت المملكة لقوى فرنسا الحرة كى تعيش .

 
 

بوريس جونسون

ايمانويل ماكرون

فرنسا

ليبيا

بريطانيا

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