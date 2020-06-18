اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الفول الحصى

الخميس، 18 يونيو 2020 09:20 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الفول الحصى جانب من المضبوطات
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة الصادربرئاسة محمد السماحى مدير عام جمارك الصادر من ضبط محاولة تهريب لكمية من الفول الحصى المحظور تصديرها طبقا لقرار وزير التجارة رقم 194 لسنة 2020 بمنع تصدير البقوليات وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمارك بورسعيد برئاسة رجب الدسوقي تم الإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 589 لسنة 2020 صادر بإسم شركة ث . ب . ل بعدد 2 حاوية 40 قدم والصنف طبقا للمستندات المقدمة 5200 جوال مكرونه بوزن 52 طن مصدرة إلى الإمارات .
 
 
وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية، مدير إدارة الشحن حيث تبين وجود 431 جوال مكرونه زنه 25 كيلو جرام بمقدمة الحاويتين فقط وعدد 1920 جوال فول حصي وزن الجوال 25 كيلو جرام بوزن إجمالي 48 طن ممنوع تصديره طبقا لقرار وزيره التجارة والصناعة رقم 194 لسنة 2020 .
 
قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر ضبط جمركى والتحفظ علي المضبوطات وابلاغ الجهات المختصة .
 
يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب

جمارك

تهريب

مصلحة الجمارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة