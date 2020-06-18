جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الفول الحصى

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة الصادربرئاسة محمد السماحى مدير عام جمارك الصادر من ضبط محاولة تهريب لكمية من الفول الحصى المحظور تصديرها طبقا لقرار وزير التجارة رقم 194 لسنة 2020 بمنع تصدير البقوليات وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمارك بورسعيد برئاسة رجب الدسوقي تم الإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 589 لسنة 2020 صادر بإسم شركة ث . ب . ل بعدد 2 حاوية 40 قدم والصنف طبقا للمستندات المقدمة 5200 جوال مكرونه بوزن 52 طن مصدرة إلى الإمارات .

وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية، مدير إدارة الشحن حيث تبين وجود 431 جوال مكرونه زنه 25 كيلو جرام بمقدمة الحاويتين فقط وعدد 1920 جوال فول حصي وزن الجوال 25 كيلو جرام بوزن إجمالي 48 طن ممنوع تصديره طبقا لقرار وزيره التجارة والصناعة رقم 194 لسنة 2020 .

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ علي المضبوطات وابلاغ الجهات المختصة .

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب