اليوم السابع
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جراندى يناشد مجلس الأمن بالسعى لحل الازمة السورية

الخميس، 18 يونيو 2020 08:47 م
جراندى يناشد مجلس الأمن بالسعى لحل الازمة السورية مجلس الأمن
أ ش أ

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دعا مفوض الامم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى أعضاء مجلس الامن الدولى إلى استخدام كامل نفوذهم للحفاظ على وقف إطلاق النار والاستمرار فى العمل نحو إحلال السلام وحل الأزمة السورية، التي دخلت عامها العاشر. 


وجاء على موقع الامم المتحدة أن نداء جراندى جاء لدى مخاطبته مجلس الامن اليوم الخميس، غداة صدور تقرير “الاتجاهات العالمية والنزوح القسري فى عام 2019 “. 


ونوه المفوض السامي بأن الوضع السوري ساهم إلى حدّ كبير بزيادة عدد اللاجئين في العام الماضي حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء 13.2 مليون سوري. 


وقال إن النزاع في سوريا دخل عامه العاشر، ورغم تخفيف حدّة الحرب إلا أن الصراع لا يزال ظاهرا في بعض المناطق وتزداد حدّته في الشمال الغربي وخاصة في إدلب. 

وأضاف أنه في بداية العام كان هناك مليون نازح في تلك المنطقة، ولكن بفضل وقف إطلاق النار، عاد 25% منهم إلى منازلهم. 


وبحسب التقرير، فإن ثلثي اللاجئين يأتون من خمس دول، وهي سوريا (6.6 مليون) وفنزويلا (3.7 مليون) وأفغانستان (2.7 مليون) وجنوب السودان (2.2 مليون) وميانمار (1.1 مليون). 


كما يُظهر التقرير أن 40% من اللاجئين هم من الأطفال، و85% منهم لجأوا إلى دول نامية، و73% منهم لجأوا إلى دول مجاورة. 


مجلس الأمن

سوريا

فيليبو جراندى

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