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جرائم بيت المقدس.. عمليات إرهابية أقر الرجل الثانى فى التنظيم بارتكابها

الخميس، 18 يونيو 2020 09:00 ص
جرائم بيت المقدس.. عمليات إرهابية أقر الرجل الثانى فى التنظيم بارتكابها المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم محمد عفيفى الرجل الثانى بالتنظيم، وتحدث المتهم عن العمليات التى شارك فى ارتكابها ومنها ..

1 ـ شارك مع آخرين فى واقعة استهداف موكب اللواء محمد إبراهيم بسيارة مفخخة وضعوها فى موكب مرور الوزير.

2 ـ شارع مع آخرين فى زرع عبوتين ناسفتين بكمينى الباسوس ومسطرد.

3 ـ شارك فى واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

الشهيد مبروك

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