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جامعة حلوان بالمركز 33 أفريقيا بالتصنيف الدولى U.S. News ranking لعام 2020

الخميس، 18 يونيو 2020 09:23 ص
جامعة حلوان بالمركز 33 أفريقيا بالتصنيف الدولى U.S. News ranking لعام 2020 الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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حققت جامعة حلوان  تقدماً ملحوظا فى التصنيف الدولى   U.S. News 2020 لتكون بين مصاف الجامهات العالمية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.
 
و أكد  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  فى بيان ، أن الجامعة تسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته من نشر دولى، والذى يعد أحد المعايير الأساسية فى تصنيف الجامعات، موضحاً كذلك أن الجامعة تضم  قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.
 
وأعلن  الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة  أن جامعة حلوان احتلت الترتيب التاسع  من بين 17 جامعة مصرية فى تصنيف U.S. News، واحتلت الترتيب 33 على مستوى القارة الإفريقية في التصنيف الذي اشتمل علي 1503 جامعة على مستوى العالم.
 
وأضاف القصاص،  أن الجامعة كان لها ترتيب فى التصنيفات التخصصية فى فرعين حيث حصلت فى تخصص الفيزياء على ترتيب  490 على مستوى العالم،  وفى تخصص الهندسة كان ترتيبها 704 على مستوى العالم.
 
وتعتمد درجات هذا التصنيف على عدة عوامل منها جودة وسمعة البحث الصادر من الجامعة سواء دوليا أو على مستوى المنطقة، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة من الجامعة، كما تعتمد درجات التصنيف أيضا على عدة عوامل منها عدد الكتب المؤلفة من الباحثين من الجامعة، والمؤتمرات التى تشارك فيها الجامعة بالإضافة إلى الأبحاث التى تنشر فى هذه المؤتمرات، وعدد الاستشهادات الاجمالية للابحاث الصادرة للجامعة كدليل على أهمية مخرجات البحث العلمى، وكذلك عدد الأبحاث المنشورة في دوريات لها معامل تأثير عالي، كما تشمل  أيضا درجاته على التعاون الدولى وكم الأبحاث المشتركة المنشورة بناءً على تعاون دولي مع جامعات أخرى .
 
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