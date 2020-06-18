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توجيه 11 تهمة لشرطى أمريكى قتل شابا أسود فى أتلانتا.. قد يواجه الإعدام

الخميس، 18 يونيو 2020 05:21 ص
توجيه 11 تهمة لشرطى أمريكى قتل شابا أسود فى أتلانتا.. قد يواجه الإعدام أرشيفية
وكالات

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وجه الادعاء في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، الأربعاء، وفق قناة " الحرة " الأمريكية،  تهما بالقتل العمد ضد شرطي في الولاية، أطلق النار وقتل شابا أسود في موقف سيارات، فيما اتهم ضابط آخر كان موجودا في مكان الحادث بـ"الاعتداء المشدد".

وقبل خمسة أيام، أطلق الشرطي غاريت رولف، خلال عملية اعتقال، النار باتجاه الشاب الأسود ريشارد بروكس ثلاث مرات، فأصابه برصاصتين في ظهره توفي على إثرهما.

ووجه الادعاء 11 تهمة للضابط، فيما وجه ثلاث تهم لزميله ديفيد بروسنان الذي كان في مكان الحادث، وفق ما أعلنه المدعي العام لمقاطعة فولتون، بول هوارد.

وذكر هوارد أن رولف قال بعد إطلاقه النار على بروكس: "لقد تمكنت منه"، ثم قام بركله، بينما وقف بروسنان على كتف بروكس، مضيفا أن "الشرطيين لم يقدما مساعدة طبية لبروكس لمدة تزيد على دقيقتين بعد إطلاق النار عليه".

وأوضح المدعي العام أن سلوك الضابطين "لم يعكس أي  خوف أو خطر من السيد بروكس، ولكنه عكس أنواعا أخرى من المشاعر".

وشهدت الولايات المتحدة تظاهرات استمرت لأيام وداخلتها أحداث عنف وحرق، بعد مقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود على يد الشرطة في مشهد مفجع.

ووقع الرئيس ترامب، الثلاثاء، قرارا تنفيذيا يهدف إلى الحد من "عنف الشرطة"، ويحاول تنظيم إجراءاتها.


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اعدام

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