"تنسيقية الأحزاب": مبادرة الوعى أمان مستمرة بتقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية

كتب محمد السيد

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن مبادرة الوعى أمان تعد واحدة من المبادرات التى قامت بها التنسيقية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مضيفة أن التنسيقية أطلقت العديد من المبادرات من بينها مبادرات توعوية من خلال فيديو توعوى يخاطب المواطنين بأهمية التطهير المستمر والتباعد الاجتماعى.

وأضافت شيماء عبد الإله فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ضمن مبادرات التنسيقية توزيع بوسترات إرشادية وتعمل على التوعية فى الأماكن المزدحمة وأماكن تواجد ماكينات الصرف ومكاتب البريد ومحطات المترو وهكذا في مختلف المحافظات.

ولفتت شيماء عبد الإله إلى أن التنسيقية دشنت "تحدى الخير" التى استطاعت من خلاله ومن خلال شباب التنسيقية توفير مستلزمات لـ1200 أسرة، وذلك إحساسا أنه فى الأزمات لا يقل الدور الاجتماعى أهمية عن الدور السياسى لأن الدور الاجتماعى لا يتجزأ عن الدور السياسى.

ونوهت شيماء عبد الإله إلى أن سبب تسمية مبادرة الوعى أمان جاء من مبدأ أن الوعى أهم شئ لأنه إذا كان هناك وعى كافى يستطيع المواطن أن يحمى نفسه وأسرته ووطنه، مضيفة: "بدأنا فعلا بالعمل على الأرض ووفرنا بالتعاون مع عدد من الأحزاب المشاركة فى التنسيقية وشباب التنسيقية، احتياجات عدد من مديريات الصحة في المحافظات وفى الفترة القادمة سنعمل على المراكز الصحية فى المناطق وأيضا المستشفيات فى المناطق، مبادرة الوعى أمان تتم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان".

وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد مبادرة استباقية دشنتها التنسيقية وهى مبادرة "البالطو الأبيض" التى كان الهدف منها هو دعوة طلاب السنوات النهائية فى الطب والتمريض للتطوع لمعاونة الأطقم الطبية مع ازدياد الأعداد ولتخفيف الضغط عن الأطقم الطبية.

وذكرت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أن الهدف أيضا من مبادرة الوعى أمان هو مساعدة المواطنين، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم توفير عدد من المستلزمات الطبية فى عدد من المحافظات، فى القاهرة و الدقهلية والأقصر وأسوان والبحيرة والشرقية والإسماعيلية، مؤكدة أن تسير بشكل جيد وأنهم مستمرين فى تقديم الدعم لأهالينا وللأطقم الطبية وأنهم لن يترددوا عن تقديم أى مساعدة أو دعم وقت الأزمات.