اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 02:56 م
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تموين المنوفية : تحرير 369 محضر تموينى خلال يومين بنطاق المحافظة

الخميس، 18 يونيو 2020 02:51 م
تموين المنوفية : تحرير 369 محضر تموينى خلال يومين بنطاق المحافظة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على شن حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين ، يأتي هذا في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 369 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى أسفرت عن تحرير 135 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و234 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات آخري.

وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير18 محضر ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز الباجور وبركة السبع والشهداء والسادات لبيع سجائر بأزيدمن السعر الرسمى ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر مركت بمركز قويسنا لحيازته ملح طعام مجهول المصدر وضبط 2 طن ملح ، وأخر ضد صاحب محل قطع غيار سيارات بمركز شبين الكوم لعدم الإحتفاظ بالفواتير والتحفظ على 10علب سير كاتينة .

يأتى هذا فى إطار تشديد محافظ المنوفية على  ضرورة إستمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 

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