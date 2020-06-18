تكثيف تعقيم محلات السوبر ماركت في بكين بعد عودة تفشي كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تشهد الصين عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة في العاصمة بكين بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وتقوم السلطات بإجراء فحوصات للكشف المبكر عن الإصابة وتعقيم الشوارع بشكل مستمر، كما تقوم مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت في بكين تكثيف إجراءات الوقاية بعد تفشي كورونا من جديد.

وعرضت صحيفة الاندبندنت البريطانية فيديو لتعقيم محلات السوبر ماركت بالمواد المطهرة وعربات وضع البضائع لمنع تفشي الوباء بين المتسوقين.

تكثف محلات السوبر ماركت في #بكين تدابير الوقاية من الفيروسات بعد تفشي #فيروس_كورونا #اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) June 18, 2020

وفي ذات السياق، وقف آلاف السكان في كافة أنحاء بكين بالصين، في طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محاولة العاصمة الصينية لوقف إعادة تفشي الوباء مع تدابير عزل وعمليات تعقيم على نطاق واسع، وسجلت العاصمة الصينية بكين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كأكبر منطقة في البلاد التي سجلت 28 إصابة جديدة، وكانت الحياة عادت إلى طبيعتها في بكين بعد شهرين لم تسجل خلالهما أي إصابة. لكن ظهور بؤرة جديدة للوباء قبل أيام أعاد إحياء اليقظة.



تعقيم السوبر ماركت فى بكين

ومنذ أيام تجري السلطات فحوصات على نطاق واسع على آلاف السكان وتقوم بتعقيم المطاعم، مع وضع حوالي 30 مجمعا سكنيا قيد الحجر الصحي في بكين وأقفلت جميع المدارس في بكين حتى اشعار آخر.

ودعت بلدية بكين السكان إلى تفادي التنقل "غير الضروري" خارج بكين وخفضت بشكل كبير الرحلات الجوية. ويحظر على الأفراد المقيمين في "مناطق تعتبر فيها المخاطر متوسطة الى عالية" مغادرة العاصمة.

وتم إغلاق أكبر سوق للجملة في شينفادي في فنغتاي في 13 يونيو بعد أن كشف تحقيق وبائي عن وجود فيروسات كورونا على لوح التقطيع لاستيراد سمك السلمون.

في المجموع ، خلال الوباء في البر الرئيسي للصين ، تم الكشف عن 83،293 حالة إصابة، وتم شفاء 78394 شخصا ، وتوفي 4634.