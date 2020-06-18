اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تكثيف تعقيم محلات السوبر ماركت في بكين بعد عودة تفشي كورونا.. فيديو

الخميس، 18 يونيو 2020 02:33 م
تكثيف تعقيم محلات السوبر ماركت في بكين بعد عودة تفشي كورونا.. فيديو تعقيم السوبر ماركت فى بكين
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد الصين عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة في العاصمة بكين بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وتقوم السلطات بإجراء فحوصات للكشف المبكر عن الإصابة وتعقيم الشوارع بشكل مستمر، كما تقوم مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت في بكين تكثيف إجراءات الوقاية بعد تفشي كورونا من جديد.

وعرضت صحيفة الاندبندنت البريطانية فيديو لتعقيم محلات السوبر ماركت بالمواد المطهرة وعربات وضع البضائع لمنع تفشي الوباء بين المتسوقين.

وفي ذات السياق، وقف آلاف السكان في كافة أنحاء بكين بالصين، في طوابير للخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محاولة العاصمة الصينية لوقف إعادة تفشي الوباء مع تدابير عزل وعمليات تعقيم على نطاق واسع، وسجلت العاصمة الصينية بكين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كأكبر منطقة في البلاد التي سجلت 28 إصابة جديدة، وكانت الحياة عادت إلى طبيعتها في بكين بعد شهرين لم تسجل خلالهما أي إصابة. لكن ظهور بؤرة جديدة للوباء قبل أيام أعاد إحياء اليقظة.

تعقيم السوبر ماركت فى بكين
تعقيم السوبر ماركت فى بكين

 

ومنذ أيام تجري السلطات فحوصات على نطاق واسع على آلاف السكان وتقوم بتعقيم المطاعم، مع وضع حوالي 30 مجمعا سكنيا قيد الحجر الصحي في بكين وأقفلت جميع المدارس في بكين حتى اشعار آخر.

 

ودعت بلدية بكين السكان إلى تفادي التنقل "غير الضروري" خارج بكين وخفضت بشكل كبير الرحلات الجوية. ويحظر على الأفراد المقيمين في "مناطق تعتبر فيها المخاطر متوسطة الى عالية" مغادرة العاصمة.

 

وتم إغلاق أكبر سوق للجملة في شينفادي في فنغتاي في 13 يونيو بعد أن كشف تحقيق وبائي عن وجود فيروسات كورونا على لوح التقطيع لاستيراد سمك السلمون.

 

في المجموع ، خلال الوباء في البر الرئيسي للصين ، تم الكشف عن 83،293 حالة إصابة، وتم شفاء 78394 شخصا ،  وتوفي 4634.


بكين

الصين

تعقيم السوبر ماركت

محلات البقالة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

س و ج.. ماذا يفصل طاهر محمد طاهر عن ارتداء قميص الأهلى؟

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 34 مليار جنيه زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير الطيران لـ"اليوم السابع": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي فى الموازنة

وزير المالية: 241.6 مليار جنيه مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي فى الموازنة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

طوارئ فى الأهلى قبل أيام من عودة التدريبات فى "زمن كورونا"..كشف طبى شامل لجميع اللاعبين.. مخاطبة ريال مدريد وبايرن ميونيخ لتحديد أفضل الإجراءات الاحترازية.. جولة للخطيب لمتابعة الاستعدادات.. وتحذيرات من التهاون

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

شكرى يبحث مع نظيره اليونانى التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الاقليمية

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

أسامة هيكل وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلى بعد مخالطته مصابا بكورونا

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

رسميا.. عودة الدوري السعودي 4 أغسطس وختام الموسم 9 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة