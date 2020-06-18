اليوم السابع
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تفاصيل تورط تشكيل عصابى ملثم فى اقتحام فيلا يمتلكها خليجي وسرقتها بكرداسة

الخميس، 18 يونيو 2020 06:00 ص
تفاصيل تورط تشكيل عصابى ملثم فى اقتحام فيلا يمتلكها خليجي وسرقتها بكرداسة سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط تشكيل عصابى فى سرقة فيلا شخص يحمل جنسية دولة خليجية بمنطقة كرداسة، حيث تبين أن أحد المتهمين سبق له العمل داخل الفيلا، فقرر الاستعانة بباقى المتهمين لسرقتها، وذلك لعلمه باحتفاظ صاحب الفيلا بمبالغ مالية بداخلها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين اقتحموا الفيلا ملثمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء لمواجهة أى شخص قد يعترضهم أثناء تنفيذهم عملية السرقة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 150 ألف جنيه - 5 هواتف محمولة - عدد من ساعات اليد، من داخل خزينة بغرفته عقب تحصلهم على المفتاح الخاص بها وهربوا.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة جدد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ التى تجريها النيابة حول الواقعة..

كانت الأجهزة الأمنية شكلت فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص – "أحدهم عامل سابق بالفيلا" - جميعهم مُقيمين أبو رواش بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على (سلاح أبيض - "سكين") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وقرر أحد المتهمين أنه نظراً لسابقة عمله بالفيلا ملك المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين، وبتاريخ الواقعة توجهوا للفيلا وتسلقوا السور الخاص بها والدخول إلى الفيلا، وإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وفروا هاربين.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بإعترافاته، وأرشدوا عن مكان إخفائهم للمسروقات لدى (نجار "خال أحد المتهمين" - مُقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - 10 ساعات يد)، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.


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