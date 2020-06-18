تعيين حسن البعلى "رفيق المنسى فى الكتيبة 102 صاعقة" بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

وافق المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على تعيين، ابن الإسماعيلية حسن البعلى أحد أبطال "كمين البرث"، ورفيق الشهيد أحمد منسى فى الكتيبة 102 صاعقة، بالغرفة التجارية تكريما لدوره البطولى كأحد أسود القوات المسلحة فى دحر ومواجهة الإرهابيين .

وأكد رئيس غرفة الإسماعيلية، أن حسن البعلى الذى يحمل العديد من شهادات البطولة من القوات المسلحة، مشهود له بالأخلاق وأقل ما يمكن أن نقدمه له الحصول على فرصة عمل تضمن له حياة آمنه مستقرة.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم خميرة نائب رئيس مجلس الإدارة وإيهاب ذهدى أمين الصندوق المساعد وسيد الكرسلى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشعب والمهندس محمد سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس شباب الأعمال ومحمد السيد مدير عام الغرفة.

وقام حسن البعلى بتوقيع العقد مع الغرفة التجارية، على أن يبدأ عمله من أول يوليو 2020.



