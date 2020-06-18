تعليم الوادى الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية ورواد التعليم بالخارجة ..صور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

كرم صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية والذين حصدوا المركز الأول بالمحافظة بالحصول على الدرجات النهائية بجميع المواد الدراسية وكذا عدد من رواد التعليم بإدارة الخارجة التعليمية والذين تم إحالتهم لسن التقاعد.

وذلك بمقر ديوان آدارة الخارجة التعليمية ووسط إجراءات إحترازية وقائية ضد فيروس كورونا المستجد وبالتناوب بين جميع المكرمين وبحضور الدكتور القذافى خلف رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ،ومصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن هذا التكريم يعد تقديرا وتشجيعا للطلاب على هذا النجاح والتفوق ولبذل المزيد من الجد والعطاء لتحقيق أفضل النتائج دائما على مر السنوات القادمة، موجها الطلاب بضرورة التسلح دائما بالعلم والمعرفة،والتمسك والإصرار على التفوق والذى يعد سمة من سمات التميز في كافة مجالات الحياة المستقبلية والتى تنتظر الأجيال الحالية والقادمة .

وقدم مرغنى خالص تقديره لرواد التعليم بالإدارة لما بذلوه من عطاء خلال فترة عملهم وان هذا التكريم هو عرفانا بالجميل وإعترافا بعطاء المخلصين من أجل خدمة الجميع ومالهم من دور متميز في الإرتقاء بمنظومة العمل، شاكرا للجميع إهتمامهم ورعايتهم الواضحة لأبنائهم والتعاون الجاد من أجل توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز لجميع الطلاب.