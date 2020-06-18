تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– سجائر- عقاقير طبية– مستحضرات تجميل – معدات لحام – قطع غيار لوادر ومعدات حفر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (2008194 مليونان وثمانية آلاف ومائة أربعة وتسعون جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام من (25) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء كمامة، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عثور على غزل صيد، مخالفات مسطح مائى).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في تحرير (692) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم (127) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.