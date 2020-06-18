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تعرف على تعليمات رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية لطلاب الثانوية ورؤساء اللجان

الخميس، 18 يونيو 2020 01:08 م
تعرف على تعليمات رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية لطلاب الثانوية ورؤساء اللجان الدكتور السيد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية
الدقهلية شريف الديب

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عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اجتماعاً بمكتبه بحضور مديرى المراحل التعليمية، وموجهى العموم، والموجهين الأوائل بالمنطقة للوقوف على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر لامتحانات الثانوية الأزهرية 2020م.

كما تم عقد اجتماع موسع بمسرح المنطقة، برئاسة وكيل الوزارة، و بحضور خالد حسن ، مدير إدارة الامتحانات، مع مديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية، بحضور خالد حسن، مدير إدارة الامتحانات، و جمال المحجوب مدير إدارة الأمن بالمنطقة، و رؤساء لجان الشهادة الثانوية .

بدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالتنويه إننا مقبلين على مهمة دينيه، فضلا على انها مهمه وطنية و رؤساء اللجان هذا العام تم اختيارهم برغبتهم؛  لذا يجب أن يدركوا ما هم مقبلين عليه فالفترة القادمة لها من الخطورة قسط كبير، ولا تحتمل أى خطأ أو تهاون .

وأشار إلى أن مدير الإدارة التعليمية يقوم بتوفير الأجواء المناسبة لرئيس اللجنة للقيام بدوره بالإضافة إلى توفير ماكينة تصوير صالحه للاستخدام فى كل لجنة .

وشدد وكيل الوزارة بأنه إذا ظهر حاله اشتباه فى اللجنة فالجميع فى حالة حجر صحى كامل الاستعداد لتوفير مقار بديله للجان للنقل إليها فوراً فى حاله ثبوت حاله كورونا و على رئيس اللجنة الدقة فى توزيع الأعمال فى اللجنة و تخصيص عامل للبوابة ومعه إدارى لتأمين اللجنة، ويمنع دخول أى فرد إلا بخطة معتمدة من المشيخة أو من المنطقة و يمنع تجمع أولياء الأمور أمام محيط اللجنة، لا يسمح بدخول أى عضو للجنة بعد الساعة الثامنة صباحاً، لكل لجنه طبيب و ممرضة لتدريب المختص باللجنة على جهاز كشف الحرارة، لا يسمح بدخول الطبيب والممرضة للجنة بعد الساعة الثامنة صباحاً، يتم الكشف بجهاز كشف الحرارة على أعضاء اللجنة بالكامل، وكذلك يتم الكشف بجهاز كشف المعادن على جميع الطلاب، تخصيص مجموعة مع العامل،  لتعقيم اللجنة ودورات المياه صباحاً وبعد انتهاء اللجنة، يتم تخصيص مجموعة لتوزيع الطلبة على اللجان، ومنع تجمعهم فى الطرقات، أو داخل اللجان، على مديرى الإدارات تجميع المعلمين فى معهد بعينه حتى يتم استدعائهم فى أى لحظة عند الحاجة، تجهيز مدرسه أو معهد بديل للجان فى حاله الإصابة، تجهيز فصلين باللجنة  لحجر وعزل للمصابين، يتم تسليم الطلبة وأعضاء اللجنة كمامات مخصصه من الأزهر الشريف، لا يسمح بتواجد أى عضو داخل اللجنة بدون كمامة يتم توزيع زجاجة كحول وزجاجة جل لكل طالب للتعقيم توفير عربه إسعاف لكل لجنه فى حاله الطلب، تعقيم الأسئلة قبل خروجها من مركز الأسئلة، على رئيس اللجنة التأكد من أنواع أوراق الأسئلة، وعددها(  ادبى و علمى ـ بنين و فتيات ).

واشار إلى انه تم إلغاء الامتحان الشفوى هذا العام، أما الطالب الذى معه امتحان قرآن من العام الماضى يمتحن شفويا و كذلك الطالب الكفيف يمتحن شفويا، يتأكد رئيس اللجنة من المادة، وتوافقها مع الجدول قبل فتح مظروف الأسئلة، لا يسمح لمدير الإدارة بدخول اللجنة الا بعد انتهاء الامتحان، طالب الشعبة الإسلامية له امتحان خاص يوزع عليه باللجنة .

يتم تعقيم يومى للجان وتحرر إفادة يوميه من القائم بالتعقيم والمشرف المتابع، لا يتم استدعاء الشرطة فى حاله حدوث مشكلة إلا بعد التواصل مع إدارة الأمن بالمنطقة . العمل قائم يوم السبت بالمعاهد ما عدا السبت القادم تحديدا لأنه ضمن قرار مجلس الوزراء، فى حال وجود عطل فى جهاز كشف المعادن باللجان يتم إبلاغ امن المنطقة لاستبداله فورا وعلى الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل تنفيذ جميع الأعمال بسلام إن شاء الله .

 

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