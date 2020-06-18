اليوم السابع
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تعرف على أبرز التعديلات فى لائحة قانون الطفل

الخميس، 18 يونيو 2020 03:00 م
تعرف على أبرز التعديلات فى لائحة قانون الطفل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ــ مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بسرعة تطبيق تعديلات لائحة قانون الطفل التى أصدرها المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل، وتحقيق رغبة عدد كبير من الأسر الراغبة فى كفالة أطفال كريمة النسب، حيث قامت الوزارة الوزارة باقتراح تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 والتي صدرت مؤخرا بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020 "اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن تعديلات قانون الطفل فى نقاط محددة:

1- استبدال عبارة "الأطفال المعثور عليهم" بكلمة "اللقطاء" وعبارة "الأسر البديلة الكافلة " بعبارة " الأسر البديلة "وعبارة "كريمى النسب بعبارة " مجهولى النسب".

2-تغير شرط أن يكون الزوجان مصريان ليكون أحداهما مصري "بعد الاطلاع علي التقرير وموافقة اللجنة العليا.

3- تغير سن الزوجين ليكون 21 سنة بدلا من 25 سنة.

4-تخفيض المبلغ المطلوب إيداعه للطفل من 5000 جنيه إلى 3000 " ومبلغ التوفير بيتم فتح حساب باسم الطفل بـ3000  وهو الوحيد اللي يقدر يستخدمهم بعد 21 سنة.

5-تغير شرط التعليم " من حق أى أسرة أن تحصل على طفل بعد موافقه اللجنة المحلية التي يقع محل إقامة الأسرة بها".

6-حصول الأسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها.

 7-حصول الأسرة البديلة الكافلة على الوصايا الكاملة للطفل بعد اجتياز تقييم من وزارة التضامن الاجتماعى.

8-منح الطفل الاسم الأول فقط للأم فى خانة الأم فى شهادة الميلاد، وكذلك  لقب العائلة أو اسم الأب الذاتى "الأول" وتغير اسم الأسرة البديلة الي اسرة بديلة كافلة.

9- إصدار الوزارة بطاقة ذكية للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويتم تجديده سنويا.


وزيرة التضامن

نيفين القباج

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