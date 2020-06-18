تضامن الغربية توزع مواد غذائية وكمامات على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة

الغربية عادل ضرة

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة، أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات وإدارة المرأة والرائدات الريفيات التابعة للمديرية على مستوى جميع مراكز محافظة الغربية حملات توعية داخل المنازل بكافة قرى محافظة الغربية لأكثر من 600 أسرة بمنازلهم وتسليم كمامات للأسر الأولى بالرعاية.

كما قامت الجمعيات والمؤسسات بتوزيع مبلغ 250000 جنيها على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة وشراء بعض روشتات الأدوية لحالات مرضى كورونا.

كما وزعت التضامن الاجتماعي أكثر من 2100 كرتونة وشنطة مواد غذائية وشنطة تعقيم و8000 كيلو بطاطس، كما تم تسليم مستشفى عزل كفر الزيات 14 طقم سرير و20 لتر كحول مركز ومفرمة مخلفات يدويه، وتوزيع أكثر من 1000 وجبة جاهزة على حالات العزل والأطقم الطبية وتوزيع هدايا على أطقم العزل الطبى بحميات وصدر المحلة والمجمع الطبى بطنطا.