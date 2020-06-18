اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 01:23 م
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تركيب بوابة تعقيم بديوان مديرية التعليم بالوادى الجديد كإجراء احترازى ضد كورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 01:22 م
تركيب بوابة تعقيم بديوان مديرية التعليم بالوادى الجديد كإجراء احترازى ضد كورونا تركيب بوابة تعقيم على مدخل مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى ، اليوم الخميس ،إجراءات تركيب  بوابة تعقيم على مدخل المديرية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة  لمواجهة فيروس"كورونا" المستجد كوفيد 19، والحد من انتشاره والحفاظ على العاملين بالمديرية وجميع المترددين عليها .

وأشار مرغنى إلى مواصلة قطاع التعليم بالمحافظة فى  إتخاذ كافة  الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتباع الإشتراطات الصحية الآمنة بجميع المنشآت التعليمية بما يضمن الأمن والسلامة للجميع، موجها خالص الشكر والتقدير للجميع على التعاون والتكاتف  والحرص على إتباع كافة الإجراءات الوقائية

ومن جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أمس الأربعاء، استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، في تصريح صحفي أن مركز الخارجة فى 5 لجان هي بمقار مدارس (الخارجة الثانوية بنين – نجيب محفوظ الثانوية بنات – ناصر الإعدادية – المروة الإعدادية – الشعراوي للتعليم الأساسي)، وفي مركز الداخلة في 4 لجان هي بمقار مدارس (المنسي العسكرية – موط الثانوية بنات – نجيب محفوظ للتعليم الأساسي-موط الابتدائي الجديدة).

وفى مركز بلاط بمقر مدرس بلاط الثانوية المشتركة، وفي مركز الفرافرة بمقر مدرسة الفرافرة الثانوية وفى مركز باريس بمقر مدرسة باريس للتعليم الأساسى.

وأضاف صلاح، أنه جرى تجهيز 12 على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، ولجنتين لطلبة (التربية الخاصة " للصم وضعاف السمع ") لشهادة الدبلوم للعام الدراسى 2020م، أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية، حيث إن هذا العام يشهد دخول 1803 طالب وطالبة الاختبارات من الطلبة النظاميين الجدد، 14 جدد بنظام المنازل، 7 نظاميين راسبين، 18 بنظام المنازل راسب أيضًا بإجمالي 1941 طالب وطالبة، وتضم اللجنة الواحدة 14 طالبًا وتضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان بإجمالي 227 طالب وطالبة، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان بإجمالي 127 طالبًا وطالبة، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

 

 


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