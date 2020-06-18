ترامب يشيد بخفر السواحل الأمريكي بعد إنقاذ 4 صيادين: أحسنتهم

كتب محمد سعودي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنقاذ خفر السواحل الأمريكي لـ 4 صيادين قبل أن يغرق قاربهم على بعد 40 ميلًا جنوب نانتوكيت، واصفًا خفر السواحل الأمريكي الشجعان.

Extraordinary rescue yesterday by our brave and “Semper Paratus” U.S. Coast Guard. Our rapid response and the vessel’s survival equipment allowed these four mariners to see their loved ones again. Well done @USCG! https://t.co/yNJTnhQZuR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

وقالت دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء اليوم: "إنقاذ غير عادي أمس من قبل خفر السواحل الأمريكي الشجاع.. سمحت استجابتنا السريعة ومعدات بقاء السفينة لهؤلاء البحارة الأربعة برؤية أحبائهم مرة أخرى. أحسنتم".

على صعيد آخر، قال ترامب: "لم يكن خطأ السفير لايتهايزر (بالأمس في اللجنة) في أنني ربما لم أوضح نفسي، لكن الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسة في ظل ظروف مختلفة، بفصل كامل عن الصين. شكرا لك!".

من ناحية أخرى، جدد ترامب هجوم على المتظاهرين الذين سيطروا على سياتل الأمريكية، قائلا :"أول شيء فعله الأناركيون عند السيطرة على سياتل كان "بناء جدار". انظر ، كنت متقدما على عصرنا".

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه الحاد على حركة أنتيفا المناهضة للفاشية التي اعتبرها في وقت سابق بأنها منظمة إرهابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما وصفهم بـ" القادة الضعفاء الراديكاليين".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على تويتر الأحد :"من المثير للاهتمام كيف أن أنتيفا والجماعات المتشددة الأخرى من اليسار المتطرف يمكن أن تستولي على مدينة دون تذمر من قيادة لا تفعل شيئًا ديمقراطيًا.. ومع ذلك يصبح هؤلاء القادة الضعفاء راديكاليين عندما يتعلق الأمر بإغلاق دولة أو مدينة ومواطنيها الذين يعملون بجد ويدفعون الضرائب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز الإخبارية، إنه إذا لم يقم رئيس بلدية سياتل جيني دوركان بإنهاء الفوضي التي اجتاجت المدينة فإنه سيقوم بذلك على الفور.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد طالب رئيس بلدية سياتل جينى دوركان، بالتعامل مع المظاهرات فى مدينة سياتل وعدم تركها المحتجين الذين يطلق عليهم الأناركيين ينهبون ويحرقون المدينة، ووجه ترامب كلامه لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "تقول عمدة سياتل، عن استيلاء الأناركيين على مدينتها، "إنه صيف الحب" هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم دليل. يحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها، ويعتقدون أنها رائعة، حتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستيلاء الآن".

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، وطالبه بالتصدي للإنكاريين على الفور واستعادة مدينة سياتل الآن، وإن لم يفعل ذلك سيفعل هو، موضحا أن الأمر ليس لعبة.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"جاى أنسلى وعمدة مدينة سياتل يسخران ويتلاعبان بمستوى لم تشهده بلادنا العظيمة من قبل، عليكم استعادة المدينة الآن، إذا لم تفعل ذلك سأفعل، هذه ليست لعبة يجب إيقاف هؤلاء الأناركيين القبيحين على الفور. تحرك بسرعة".

ومؤخرا أعلن محتجون في مدينة سياتل الأمريكية، أن المنطقة أصبحت تحت "الحكم الذاتي"، وأنها خارج سيطرة قوات الشرطة بعد اختفاء رجال الأمن على خلفية الاحتجاجات الغاضبة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بمقتل المواطن الأمريكى من الأصول الإفريقية جورج فلوريد.

ووضع المتظاهرون لافتة حي كابيتول هيل بمدينة سياتل الأمريكية كتب عليها: "هذه المنطقة هي الآن ملك لأهل سياتل"، مشيرين إلى أن المنطقة باتت "منطقة ذاتية الحكم"، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.