ترامب لـ"وول ستريت": بعض الأمريكيين يرتدون الأقنعة الطبية للإشارة إلى رفضي

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بعض الأمريكيين قد يرتدون أقنعة الوجه ليس كوسيلة لمنع ‏انتشار كورونا ولكن كوسيلة "للإشارة إلى رفضه".‏

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت أمس، قال ترامب إن ‏القضية الكبرى التي يواجهها مع الأقنعة هي أن الناس يتحججون بها.‏

وأعرب ترامب عن رفضه لفكرة ارتداء الأقنعة الطبية، قائلاً: "إنهم يضعون إصبعهم على القناع، ثم خلعوه، ثم بدأوا في لمس أعينهم ‏ولمس أنفهم وفمهم.. ثم يتساءلون كيف التقطوا العدوى؟"‏

غالبًا ما ييظهر ترامب بدون قناع على الرغم من التوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة ‏على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية التي يرتديها الناس كوسيلة لإبطاء ‏انتشار الفيروس، ويقول العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الجهاز ‏التنفسي التي تمر عندما يسعل أو يعطس المصاب.



وجاء تعليق ترامب في الوقت الذي بدأت فيه حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع في ‏حوالي 24 ولاية ويخشى خبراء الصحة العامة من أن يؤدي حرق بطء للعدوى خلال ‏الصيف إلى عودة كبيرة لهذا الخريف إلى جانب الإنفلونزا الموسمية. ‏

وقلل ترامب من أهمية الفيروس ، قائلاً للصحيفة إن الولايات المتحدة تقترب من نهاية ‏الوباء.‏

يذكر أن الولايات المتحدة تخطت الإصابات حاجز الـ2 مليون و200 ألف حالة، حيث تم ‏تسجيل 2,208,787 اصابة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت ‏أعداد الوفيات بالفيروس إلى 119,145 حالة، وتم تسجيل 903,136 حالة شفاء، وتعد ‏الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء فيروس كورونا حتى الان، حيث ‏تأتى بالمرتبة الأولى عالميا فى قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات