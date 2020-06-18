ترامب لـ"وول ستريت": بعض الأمريكيين يرتدون الأقنعة الطبية للإشارة إلى رفضي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بعض الأمريكيين قد يرتدون أقنعة الوجه ليس كوسيلة لمنع انتشار كورونا ولكن كوسيلة "للإشارة إلى رفضه".
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت أمس، قال ترامب إن القضية الكبرى التي يواجهها مع الأقنعة هي أن الناس يتحججون بها.
وأعرب ترامب عن رفضه لفكرة ارتداء الأقنعة الطبية، قائلاً: "إنهم يضعون إصبعهم على القناع، ثم خلعوه، ثم بدأوا في لمس أعينهم ولمس أنفهم وفمهم.. ثم يتساءلون كيف التقطوا العدوى؟"
غالبًا ما ييظهر ترامب بدون قناع على الرغم من التوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية التي يرتديها الناس كوسيلة لإبطاء انتشار الفيروس، ويقول العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تمر عندما يسعل أو يعطس المصاب.
وجاء تعليق ترامب في الوقت الذي بدأت فيه حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع في حوالي 24 ولاية ويخشى خبراء الصحة العامة من أن يؤدي حرق بطء للعدوى خلال الصيف إلى عودة كبيرة لهذا الخريف إلى جانب الإنفلونزا الموسمية.
وقلل ترامب من أهمية الفيروس ، قائلاً للصحيفة إن الولايات المتحدة تقترب من نهاية الوباء.
يذكر أن الولايات المتحدة تخطت الإصابات حاجز الـ2 مليون و200 ألف حالة، حيث تم تسجيل 2,208,787 اصابة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت أعداد الوفيات بالفيروس إلى 119,145 حالة، وتم تسجيل 903,136 حالة شفاء، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء فيروس كورونا حتى الان، حيث تأتى بالمرتبة الأولى عالميا فى قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة