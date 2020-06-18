اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب لـ"وول ستريت": بعض الأمريكيين يرتدون الأقنعة الطبية للإشارة إلى رفضي

الخميس، 18 يونيو 2020 11:48 م
ترامب لـ"وول ستريت": بعض الأمريكيين يرتدون الأقنعة الطبية للإشارة إلى رفضي ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بعض الأمريكيين قد يرتدون أقنعة الوجه ليس كوسيلة لمنع ‏انتشار كورونا ولكن كوسيلة "للإشارة إلى رفضه".‏
 
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت أمس، قال ترامب إن ‏القضية الكبرى التي يواجهها مع الأقنعة هي أن الناس يتحججون بها.‏
 
وأعرب ترامب عن رفضه لفكرة ارتداء الأقنعة الطبية، قائلاً: "إنهم يضعون إصبعهم على القناع، ثم خلعوه، ثم بدأوا في لمس أعينهم ‏ولمس أنفهم وفمهم.. ثم يتساءلون كيف التقطوا العدوى؟"‏
 
غالبًا ما ييظهر ترامب بدون قناع على الرغم من التوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة ‏على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية التي يرتديها الناس كوسيلة لإبطاء ‏انتشار الفيروس، ويقول العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال قطرات الجهاز ‏التنفسي التي تمر عندما يسعل أو يعطس المصاب. 
 
وجاء تعليق ترامب في الوقت الذي بدأت فيه حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع في ‏حوالي 24 ولاية ويخشى خبراء الصحة العامة من أن يؤدي حرق بطء للعدوى خلال ‏الصيف إلى عودة كبيرة لهذا الخريف إلى جانب الإنفلونزا الموسمية. ‏
 
وقلل ترامب من أهمية الفيروس ، قائلاً للصحيفة إن الولايات المتحدة تقترب من نهاية ‏الوباء.‏
 
يذكر أن الولايات المتحدة تخطت الإصابات حاجز الـ2 مليون و200 ألف حالة، حيث تم ‏تسجيل 2,208,787 اصابة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت ‏أعداد الوفيات بالفيروس إلى 119,145 حالة، وتم تسجيل 903,136 حالة شفاء، وتعد ‏الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء فيروس كورونا حتى الان، حيث ‏تأتى بالمرتبة الأولى عالميا فى قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

اخبار أمريكا

اقتصاد أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 18-6-2020.. وعيار 22 يسجل 190.56 ريال

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

وزير المالية يعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. محمد معيط: 2.2 تريليون جنيه للعام الجديد.. 258.5 مليار للصحة.. و241.6 مليار للتعليم قبل الجامعى.. و34 مليارا زيادة فى الأجور لتحسين الأوضاع المالية لموظفى الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة