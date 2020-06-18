ترامب: قرارات المحكمة العليا الأمريكية "مروعة"

رويترز

شجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس قرارات المحكمة العليا "المروعة" في إشارة على ما يبدو إلى قرارين أصدرتهما مؤخرا يمنح أحدهما حماية للمثليين والمتحولين جنسيا داخل العمل بموجب القوانين الاتحادية ويمنع الثاني الرئيس من سعيه لإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين المعروفين باسم "الحالمين".