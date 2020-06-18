ترامب: حان وقت إعادة فتح الأعمال الصغيرة

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحت جهود إدارته تحسنت الأوضاع في الولايات الأمريكية من الناحية الاقتصادية بعد أزمة كورونا التى وجهت ضربات قوية لاقوى اقتصاد فى العالم.

قال ترامب خلال حواره مع حكام الولايات، إنه حان الوقت لإعادة فتح الشركات والأعمال الصغيرة وعبر عن سعادته بعدد الاختبارات التي أجرتها الحكومة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، كما شكر الشركات والافراد الذين ساهموا في توفير و صناعة أجهزة التنفس الصناعي التي كانت تحتاجها المستشفيات لإنقاذ الأرواح.

وأكد ترامب أنه قام ببناء اقوي اقتصاد في العالم محققا افضل الأرقام والمعدلات قبل وصول "الطاعون الصيني" مثلما يطلق عليه وانه مستعد وقادر على بنائه مرة أخرى.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.