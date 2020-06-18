اليوم السابع
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تراجع هامشى لبورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 18 يونيو 2020 10:24 ص
تراجع هامشى لبورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة دبى
كتب ــ هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 1.19 نقطة ليصل إلى مستوى 2069.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.6 مليون سهم محققة ما قيمته 87.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1402 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.63%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.
 
وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.04%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.87%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.70%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.2 مليون ورقة بقيمة 23.5 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل، أعلنت شركة الصقر الوطنية للتأمين، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، حيث تمت مناقشة البيانات المالية للربع الأول من عام 2020 وتمت الموافقة عليها، وتم مناقشة سير العمل في الشركة ووضع خطة العمل للنصف الثاني من عام 2020، كما تم الإطلاع على أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وتم إقرار توصياتها.
 
وكشفت شركة اللاينس للتأمين، عن نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغ صافي ربح الفترة 10.3 مليون درهم مقابل 13.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ مجموع الموجودات 1.39 مليار درهم مقابل 1.37 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
 

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