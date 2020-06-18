اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 يونيو 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الخميس، 18 يونيو 2020 10:50 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 19.42 ليصل إلى مستوى 5024.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسراً 27.76 نقطة ليصل إلى مستوى 5449.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.68 نقطة ليصل إلى مستوى 4186.87 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسراً 5.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4128.92 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 65.4 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار كويتى عبر 3940 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاعي البنوك والنفط والغاز بنسبة 0.44%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.13%.
 
وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.46%، يليه سهم شركة سينرجي القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أسمنت الكويت بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.59% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.03%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 7.01%.
 
وفي سياق آخر أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المجمعة المنتهية لعام 2019، وبلغت صافي الخسائر 1.4 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 2.6 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 46.55%، وبلغ إجمالي الموجودات 60.3 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 61.4 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 1.8%.
 

بورصة الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

اقتصاد الكويت

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة : 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة" بزيادة 94%

الحكومة : 3.6 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة" بزيادة 94%

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة تصدر قراراً باستمرار وقف تصدير الكحول بكافة انواعه 3 أشهر

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

السيسى يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بمليار و 16مليون يورو

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

السكة الحديد تعدل مواعيد 3 قطارات بخطى الإسكندرية - القاهرة وإيتاى البارود

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

انخفاض ملحوظ بحرارة الجو اليوم.. وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

فى معلومات بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس فى القانون

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

أزمات تضرب تركيا.. أصحاب الأعمال يتوقعون انخفاضًا شديدًا فى معدلات التوظيف

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط أساسية للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ85 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

فى معلومات بسيطة.. تعرف على الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة