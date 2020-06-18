تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 19.42 ليصل إلى مستوى 5024.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسراً 27.76 نقطة ليصل إلى مستوى 5449.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% خاسراً 2.68 نقطة ليصل إلى مستوى 4186.87 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسراً 5.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4128.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 65.4 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار كويتى عبر 3940 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاعي البنوك والنفط والغاز بنسبة 0.44%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.13%.

وجاء سهم شركة مشاعر القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.46%، يليه سهم شركة سينرجي القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة أسمنت الكويت بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.59% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.03%، ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 7.01%.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المجمعة المنتهية لعام 2019، وبلغت صافي الخسائر 1.4 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 2.6 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 46.55%، وبلغ إجمالي الموجودات 60.3 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 61.4 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 1.8%.