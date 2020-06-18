وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 0.4% إلى 365 نقطة، وفقد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 4972 نقطة.

وخسر "فايننشيال تايمز100" البريطاني بنحو 0.5% إلى 6223 نقطة، كما تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.3% عند 12349 نقطة.

ومن المقرر أن يعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في ولاية تكساس بنسبة 11% في يوم واحد أمس الأربعاء، وفي الصين، دفع ارتفاع الإصابات في بكين إلى إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المدارس وكذلك حظر بعض الأحياء.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم إلى 8.3 مليون، وسجلت الصين والولايات المتحدة زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الأسبوع.