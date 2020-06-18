تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب ــ هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10889 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12437 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4156 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة.

وفي سياق آخر، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، أسمنت سيناء.

وأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة استكمالاً لمدة مجلس الإدارة الحالية (2018/2021)، على أن يبدأ تقديم طلبات الترشيح يوم الأحد الموافق 21 يونيو، ويغلق باب الترشح بنهاية يوم عمل يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وتتنتهي مدة عضوية من يتم انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يونيو.

كما تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 325 ألف سهم، 423.1 ألف سهم، 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، 280.8 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 396.7 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية للصناعات الهندسية المهندس للتأمين، مليون سهم، 2.3 مليون سهم، 239.8 ألف سهم، 239.8 ألف سهم، 6 ملايين سهم.