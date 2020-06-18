تحرير 717 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والمقدم عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 717 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 129مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و46 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و51مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و103 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو28 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير26 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 24 مخالفة بيئة وتحرير 21 مخالفة خط السير و19 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و19 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 24 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 13 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 39مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و15 مخالفة إزالة فاميه و43 مخالفة مواقف عشوائية و21 مخالفة طمس لوحات معدنية و27 مخالفة تحميل ركاب بالاجر وتحرير34 مخالفة اختراق الحظر تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

و فى سياق متصل تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بعثور الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الاسماعيلية ومعاونيه اثناء تفقدهم الحالة الامنية بدائرة القسم على درجة بخارية بدون لوحات معدنية"ماركة دايون" وبالكشف الامنى على التوك توك برقمى الشاسيه والموتور تبين انه مبلغ بسرقته فى المحضر رقم 2365 لسنة 2020 جنح قسم ثالث الاسماعيلية عن بلاغ "محمد.أ.م"19 عام عامل ديلفرى مقيم المرحلة الخامسة دائرة قسم ثالث الاسماعيلية.

تم التحفظ على الدراجة البخارية وتحرر المحضر اللازم بواقعة العثور وجارى استدعاء مالكها لاستلامها.