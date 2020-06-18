اليوم السابع
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تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية من المواطنين بالدرب الأحمر

الخميس، 18 يونيو 2020 12:16 م
تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية من المواطنين بالدرب الأحمر سجن - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطههم الإجرامى في سرقة الدراجات النارية وتغيير معالمها وإعادة بيعها، حيث كانت قد ورودت ومعلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بقيام صاحب ورشة إصلاح دراجات نارية بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، بحيازته دراجة نارية بالورشة ملكه يشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة، وقيامه بتغيير معالمها تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المُشار إليها وبحوزته الدراجة النارية "مُبلغ بسرقتها.

بمواجهته أقر بتحصله عليها من عاطلَين "لهما معلومات جنائية" وأقر بعلمه بأن الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما فرد روسى - 9 طلقات لذات العيار.

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك "وأقرا بسرقة الدراجة النارية بذات الأسلوب، وحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع وبتطوير مناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الخليفة، تم ضبطها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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