تجديد حبس عاطل لحيازته 15طربه حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 15 طربه حشيش بقصد الاتجار به علي عملائه.

وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاطه إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة الحشيش.

علي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقي القبض عليه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية اول. وبتفتيشه عثر بحوزته علي 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به علي عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.