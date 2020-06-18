تجديد حبس صاحب محل كماليات سيارات قتل شقيق زوجته بعد احتجازه بالإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

أمر المستشار محمد البدوى وكيل النائب العام بنيابة الدخيلة بالإسكندرية تجديد حبس المتهم " خ.ا.ا" 40 سنة صاحب محل كماليات سيارات بالإسكندرية 15 يوما على ذمه التحقيقات لقتله شقيق زوجته لخلافات بينهم وإصدار تصريح دفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها، وكانت قد شهدت منطقة العجمى بالإسكندرية واقعة قتل أصبحت حديث الشارع بعد ما لقى شاب مصرعه بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى بالإسكندرية بعد سقوطه من شرفة العقار ولفظ انفاسه الأخيرة قبل محاولة إسعافه، وكشفت النيابة وجود شبهة جنائية فى الواقعة وليس انتحار.

بدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمصرع شاب سقط يدعى أحمد عبدالمجيد مواليد 2001 من شرفة عقار بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى غرب الإسكندرية وتم ابلاغ النيابة العامة وتوجه اليها المستشار محمد البدوى وكيل النائب العام، وبالمعاينة تبين وجود جرح طعنى نافذ فى الظهر من الناحية اليسرى بواسطة "مفك"، وقررت النيابة فتح التحقيقات فى الواقعة لوجود شبه جنائية .

وبالتحريات تبين أن المجنى عليه كان متواجد لدى المتهم وهو "خ.إ" صاحب محل كماليات سيارات 40 سنة يقطن فى شارع شهر العسل بالعجمى واحتجزه فى شقته لإجبار زوجته على العودة إلى المنزل زوج د خلافات زوجيه مع شقيقة المجنى عليه ونشبت مشاجرة بينهم تطرقت إلى قيام المتهم بجلب المفك وطعن المجنى عليه من الظهر والقاءه من الشرفة .

وفى تحقيقات النيابة تبين أن المتهم شعر بالخوف والذعر بعدما القى المجنى عليه وأخبر الجيران أن شقيق زوجته انتحر وفشل فى إنقاذه ووصلت الشرطة والنيابة وتبين قتل المجنى عليه والقاؤه من الشرفه بعد طعنه، تم تحرير محضر رقم 6766 لسنة 2020 إدارى الدخيلة وجارى استكمال التحقيقات .