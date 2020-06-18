بينهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة.. القوى العاملة: تعيين 26 شابا بالبحيرة

كتب محمود راغب

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 26 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد "كعب عمل"، بمكاتب التشغيل الموجودة بالأحياء فى نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح السيد الخطيب مدير المديرية أن تقرير انجازات المديرية خلال مايو الماضى أشار إلى أنه تم تسجيل 40 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، فضلا عن صرف 7 منح لموليد جديدة لهذه الفئة بإجمالي 14 ألف جنيه ، ومنحتين زواج بـ 6 آلاف جنيه ومصاريف علاج 1535 جنيه.

كما قررت المديرية تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات تعمل على مدار 24 ساعة، ولجنة أخرى لتطهير ورش جميع مبانى المناطق والمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للمديرية بصفة دورية على نطاق المحافظة.

وأشار إلي أن المديرية قامت من خلال اللجنة المشكلة من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 190 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.