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بورصة الكويت تنهى تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء بضغوط هبوط 9 قطاعات

الخميس، 18 يونيو 2020 01:39 م
بورصة الكويت تنهى تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء بضغوط هبوط 9 قطاعات بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسراً 23.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5020.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% خاسراً 33.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5443.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.12 نقطة، فيما ارتفع  مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.05 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون دينار كويتى عبر 6768 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.73%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.
 
وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.63%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.22%، ثم سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.05%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.98% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 8.18%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.11%.
 
وفي سياق آخر، أعلنت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المجمعة المنتهية لعام 2019، وبلغت صافي الخسائر 1.4 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 2.6 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 46.55%، وبلغ إجمالي الموجودات 60.3 مليون دينار كويتي عام 2019 مقابل 61.4 مليون دينار كويتي عام 2018 بنسبة انخفاض 1.8%.
 
ويعقد مجلس إدارة شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، عن طريق وسائل الاتصال الحديثة في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأحد، الموافق 21 يونيو، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.
 

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