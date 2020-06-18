اليوم السابع
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بكين تسجل أكبر عدد للمصابين الجدد بكورونا فى الصين

الخميس، 18 يونيو 2020 03:20 ص
بكين تسجل أكبر عدد للمصابين الجدد بكورونا فى الصين بكين
وكالات

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سجلت العاصمة الصينية بكين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كأكبر منطقة في البلاد التي سجلت 28 إصابة جديدة.

وجاء في التقرير اليومي  وفق روسيا اليوم تسجيل 28 حالة جديدة ، هناك 24 حالة محلية (21 في بكين ، واثنتان في هوباي ، وواحدة في تيانجين) ، وأربع حالات من الخارج.

وكانت الصين أعلنت وجود 44 حالة إصابة جديدة بكورونا ووقعت معظم الحالات في بكين وكانت مرتبطة بسوق الجملة ذاته الذي شهد الإصابات طوال الأيام الماضية.

وتم إغلاق أكبر سوق للجملة في شينفادي في فنغتاي في 13 يونيو بعد أن كشف تحقيق وبائي عن وجود فيروسات كورونا على لوح التقطيع لاستيراد سمك السلمون.

في المجموع ، خلال الوباء في البر الرئيسي للصين ، تم الكشف عن 83،293 حالة إصابة، وتم شفاء 78394 شخصا ،  وتوفي 4634.


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