قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، اليوم الخميس، إن القمة الصينية الأفريقية الاستثنائية حول التضامن لمكافحة (كوفيد-19) عقدت بنجاح، حيث أكدت الصين وأفريقيا على روابط التضامن بينهما وتعزيز التعاون في مكافحة الوباء؛ تعزيزًا لثقة العالم في التغلب عليه في وقت مبكر ووضع نموذج جديد للتعاون الدولي في مكافحته.
وأضاف جيان - في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقًا على قمة الصين-أفريقيا الاستثنائية بشأن التضامن في مواجهة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي عقدت عبر الفيديو - أن الوباء مازال ينتشر في أفريقيا حاليًا، وتواجه الدول الأفريقية تحديات متعددة وتتطلع إلى زيادة دعم المجتمع الدولي لها.
وتابع جيان أن الصين تدعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بعناية لصوت أفريقيا، والاستجابة بنشاط لاهتمامات أفريقيا، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتقديم مساهمات ملموسة لانتصار أفريقيا المبكر على الوباء وتحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة