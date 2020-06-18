بكين (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، اليوم الخميس، إن القمة الصينية الأفريقية الاستثنائية حول التضامن لمكافحة (كوفيد-19) عقدت بنجاح، حيث أكدت الصين وأفريقيا على روابط التضامن بينهما وتعزيز التعاون في مكافحة الوباء؛ تعزيزًا لثقة العالم في التغلب عليه في وقت مبكر ووضع نموذج جديد للتعاون الدولي في مكافحته.