بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه ..تنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتى أسفرت عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالى 2020/2019 بنسبة 100% من الموازنة العامة بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية.
كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية من خلال تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجها إليهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، ومؤكدًا أنه لا مجال للتهاون فى التصدى لفيروس كورونا المستجد.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة الدقيقة لفنيين التنظيم بكل الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع البناء العشوائى والمخالف والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أى حالة تعد فى مهدها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتى ستجرى 21 يونيو الجاري، مشددا على مسئولى التعليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومنع أى تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الصحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وناقش المحافظ ايضا عددا من المحاور للمديريات الخدمية، والتى جاء من أهمها الإنجازات التى تم تنفيذها خلال شهر مايو لكل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريات، التموين، الشباب والرياضة، والزراعة.
كما ناقش الاجتماع تقرير إدارة التفتيش الفنى الهندسى بالمحافظة بشأن أعمال اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح فى مخالفات البناء.
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