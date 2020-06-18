اليوم السابع
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بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه ..تنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا

الخميس، 18 يونيو 2020 10:56 ص
بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه ..تنفيذ الخطة الاستثمارية لمحافظة المنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

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أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من قبل مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتى أسفرت عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالى 2020/2019 بنسبة 100% من الموازنة العامة بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية.

كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية من خلال تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجها إليهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة، ومؤكدًا أنه لا مجال للتهاون فى التصدى لفيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة الدقيقة لفنيين التنظيم بكل الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع البناء العشوائى والمخالف والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أى حالة تعد فى مهدها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتى ستجرى 21 يونيو الجاري، مشددا على مسئولى التعليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومنع أى تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الصحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وناقش  المحافظ ايضا عددا من المحاور للمديريات الخدمية، والتى جاء من أهمها الإنجازات التى تم تنفيذها خلال شهر مايو لكل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريات، التموين، الشباب والرياضة، والزراعة.

كما ناقش الاجتماع تقرير إدارة التفتيش الفنى الهندسى بالمحافظة بشأن أعمال اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح فى مخالفات البناء.

 

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أخبار مصرية

محافظه بنى سويف

الخطه الاستثماريه

مخالفات البناءخبار

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