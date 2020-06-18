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بعد عودته من إسرائيل..رئيس وزراء اليونان يطمئن نظيره الفلسطينى على قوة العلاقات

الخميس، 18 يونيو 2020 05:21 م
بعد عودته من إسرائيل..رئيس وزراء اليونان يطمئن نظيره الفلسطينى على قوة العلاقات رئيس وزراء اليونان
كتبت: هناء أبو العز

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أجرى كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، اليوم الخميس محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد ستيج، بعد زيارته لإسرائيل، للتأكيد على  تعزيز العلاقات بين الشعبين اليوناني والفلسطيني.
 
وخلال المحادثة، أشاد رئيس الوزراء اليونانى بالإسهام الإيجابي للمجتمع الفلسطيني الذي يعيش ويعمل في بلدنا منذ عقود، وتم تأكيد علاقات الصداقة طويلة الأمد بين الشعبين.
 
كما تم التركيز على التطورات في المنطقة الأوسع ، مع التركيز على شرق البحر الأبيض المتوسط وتصعيد الإنحراف التركي ، وكذلك الخطوات التالية في عملية حل الشرق الأوسط.
 
وفي هذا السياق ، كرر رئيس الوزراء مواقف اليونان الحازمة، والتي هي أيضا مواقف الاتحاد الأوروبي ، لصالح حل الدولتين، الذي سيتعايش سلميًا، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
 
كما دعا رئيس الوزراء محمد ستيجه لزيارة اليونان عندما تسمح ظروف الوباء.
 

اليونان

فلسطين

اسرائيل

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