بعد سرقة 200 جنيه القبض على لص الصيدليات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على حرامى الصيدليات والمحلات التجارية بالإسماعيلية عقب قيامه بسرقة مبلغ مالى 200 جنيه بنظام المغافلة من احدى الصيدليات بشارع عبدالحكيم عامر دائرة قسم ثان الإسماعيلية كما تمكن ضباط مباحث التل الكبير من القبض على مسجل خطر بحوزته ربع كيلو هيروين.

وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونوه النقباء أنور القاضى وشريف لطفى ومحمد فرحان معاونو المباحث بضبط المتهم "م.ال.و"29 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وذلك لقيامه بسرقة مبلغ مالى 200 جنيه من داخل صيدلية بشارع عبدالحكيم عامر دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعات مماثلة لعدد من إالصيدليات بدائرة قسم ثان الاسماعيلية .

تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3432 لسنة 2020 جنح قسم ثان الاسماعيلية واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى سياق متصل تلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه بضبط المتهم "عطية،ال،ع"38 عام عاطل مقيم المنشية شرقية مسجل شقى خطر مطلوب ضبطه واحضاره فى 4 جنايات "سرقة ، سلاح نارى،مخدرات "ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250 جرام.