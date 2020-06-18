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بعد حكم الإعدام والمؤبد.. تواريخ مرتبطة بـ"محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية"

الخميس، 18 يونيو 2020 10:55 ص
بعد حكم الإعدام والمؤبد.. تواريخ مرتبطة بـ"محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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سطرت جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بعد أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها :

1 ـ "23 مارس 2018"، تفجير عربية مفخخة أثناء مرور ركب اللواء مصطفى النمر.

2 ـ "20 مارس 2019"، يشير لتاريخ إحالة المتهمين للمحاكمة.

3 ـ "18 مايو 2019"، الاستئناف تحدد  نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

4 ـ "11 يونيو 2019"، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

5 ـ "4 أغسطس 2019"، الجنايات تعرض أحراز القضية.

6 ـ "15 سبتمبر 2019"، ويشير لتاريخ سماع أقوال مجرى التحريات فى الدعوى.

7 ـ "15 نوفمبر 2019"، سماع مرافعة النيابة.

8 ـ "1 ديسمبر 2019" حجز الدعوى للحكم.

9 ـ "27 يناير 2020"، المحكمة تحيل 3 متهمين للمفتى.

10 ـ "31 مارس 2020"، مد أجل الحكم على المتهمين لتعذر حضورهم.

11 ـ " 17 مايو 2020"، مد الحكم للمرة الثانية على المتهمين لورود راى المفتى.

12 ـ " 14 يونيو 2020"، المحكمة تقضى بالإعدام لـ 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 8 وإدراج المتهمين من الأول لـ 8 على قوائم الإرهاب، ودفع المتهمون 244 ألف جنيه قيمة ما خربوه.

 

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة

 

كما أسندت إلى المتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.

 

 

 

 


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