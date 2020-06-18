بريطانيا تعفى ماكرون من الحجر الصحى خلال زيارته للندن

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لن يخضع والوفد المرافق له للحجر الصحى المفروض على الوافدين إلى بريطانيا، وذلك وفقا للإعفاءات التى أقرتها الحكومة البريطانية، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويتوجه إيمانويل ماكرون، اليوم، فى زيارة إلى بريطانيا وسيقطع وحرمه بحر المانش، للمشاركة فى إحياء ذكرى خطاب الجنرال شارل ديجول لمقاومة النازية وتعد رحلة ماكرون هذه، الأولى إلى الخارج منذ مشاركته فى 27 فبراير فى القمة الإيطالية الفرنسية فى نابولى.

وسيقيم الرئيس الفرنسى في مقر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في قلب لندن، وستراعى هناك إجراءات وقواعد الحجر الصحي، وتأتي الزيارة للتعبير عن الشكر للبريطانيين على وقوفهم مع الجنرال ديغول في محاربة النازية قبل 80 عاما، وللتأكيد أيضا على العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

يذكر أن الجنرال ديجول وجه في مثل هذا اليوم قبل 80 عاما، دعوة من لندن لمواطنيه من العسكريين والمدنيين للمقاومة في انتظار الحصول على مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة لمحاربة ألمانيا النازية.