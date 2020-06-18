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بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا

الخميس، 18 يونيو 2020 06:12 م
بريطانيا: اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة بكورونا كورونا فى اليمن
كتب سمير حسنى

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أكدت الخارجية البريطانية اليوم الخميس، أن اليمن على شفا كارثة بسبب كورونا وتقديرات بوقوع مليون إصابة، وأضافت الخارجية البريطانية فى بيان أوردته قناة العربية: "أكدنا للمبعوث الأممي ضرورة التسوية العاجلة للأزمة في اليمن ".

وفى وقت سابق، نقلت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، عن 3 مصادر، أن المملكة العربية السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة فى جنوب اليمن مع تصاعد العنف مع حركة الحوثيين، حيث أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالى الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر فى اليمن وحماية قطاعها الصحى الممزق.

وقالت المصادر إن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه المملكة العربية السعودية فى نوفمبر الماضى .

ويدعو الاتفاق إلى:-

1-وقف إطلاق النار فى محافظة أبين وإعلان المجلس الانتقالى إلغاء الإدارة الذاتية.

2- يعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي، محافظًا ورئيسًا للأمن فى عدن ويعين رئيس وزراء جديد يشكل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

3- يقوم الانتقالى بسحب قواته من عدن وإعادة الانتشار فى أبين، ومن ثم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.


اليمن

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

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