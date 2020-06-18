بريطانيا: الصين وروسيا وإيران تسعى لاستغلال أزمة كورونا

لندن (رويترز)

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن الصين وروسيا وإيران تسعى إلى استغلال مواطن الضعف التى أظهرها تفشى فيروس كورونا وسط تلميحات إلى أن بكين استخدمت الأزمة لسن تشريع أمنى جديد لهونج كونج.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب لسكاى نيوز "إن فيروس كورونا والتحديات التى خلقها أتاحت فرصة أو ما تعتبر فرصة لمختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عبر الإنترنت، ومن خلال وسائل أخرى".

واستطرد قائلا "أعتقد أننا رأينا ذلك فيما يتعلق بهونج كونج، أظن أن بعض الناس يقولون، ومن الصعب معرفة ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا، أن قانون الأمن الوطنى يجرى طرحه فى وقت ينصب فيه اهتمام العالم على فيروس كورونا".

وتعرضت الحكومات فى مختلف أنحاء العالم لضغوط شديدة بسبب تفشى الفيروس، الذى يعتبر أكبر أزمة للصحة العامة منذ تفشى الإنفلونزا عام 1918. وألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باللوم مرارا على الصين فى تفشى المرض.

ونفت الصين وروسيا مرارا سعيهما لاستغلال الغرب، وقالتا إن الكثير من المزاعم تشير إلى هستيريا معادية للصين أو روسيا.

وقال راب "نعلم بالتأكيد أن روسيا تشارك بشكل منهجى فى التضليل والدعاية عبر الإنترنت ووسائل أخرى. ويشارك آخرون فى نفس الأمر أيضا.. الصين وإيران، لكننى لا أعتقد أن هذا كان له أى تأثير على العملية الانتخابية فى المملكة المتحدة".