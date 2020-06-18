بداية من اليوم.. إجراءات استثنائية فى مطارات تونس

وكالات

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات، الأربعاء، عن جملة من الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اعتمادها بداية من اليوم الخميس 18 يونيو في جميع المطارات التونسية.

وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات أن تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على مستوى جودة الخدمات المسداة للمسافرين تزامنا مع اعتماد الإجراءات الصحية الاستثنائية للتوقي من فيروس كورونا

وأفاد بأنه سيتم بمقتضى هذه الإجراءات، السماح لكل مسافر باصطحاب مرافق واحد فقط لجميع الرحلات (المغادرة والوصول) والخضوع لإجراء تقصي الحرارة عند مداخل المحطة الجوية، علما أنه سيمنع دخول الأشخاص الذين تفوق درجات حرارتهم 38 درجة.

وأكد أن الإجراءات الجديدة تقتضي الحضور داخل المحطة الجوية قبل أربع ساعات على الأقل من توقيت انطلاق الرحلة، وذلك تجنبا لأي اكتظاظ على مستوى مكاتب التسجيل ومنطقة الإجراءات الحدودية، نظرا لاعتماد إجراءات صحية استثنائية مع ارتداء الكمامة والتقيد بإجراء التباعد الجسدي (1 متر واحد على الأقل) خلال كامل فترة التواجد بالمطار وأثناء إتمام إجراءات السفر مع المحافظة على النظافة والتعقيم الدوري لليدين باستعمال سوائل التعقيم المتوفرة بكافة فضاءات المحطة الجوية.

ودعا الديوان كافة المسافرين إلى التقيد بهذه الإجراءات لضمان إتمام جميع إجراءات السفر في أحسن الظروف.