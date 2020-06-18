اليوم السابع
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بث مباشر.. أول لقاءات مع العائدين من ليبيا فور وصولهم لبنى سويف وسط فرحة عارمة

الخميس، 18 يونيو 2020 12:44 م
بث مباشر.. أول لقاءات مع العائدين من ليبيا فور وصولهم لبنى سويف وسط فرحة عارمة أحد العائدين من ليبيا
بنى سويف - أيمن لطفى - هانى فتحى

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التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر من أمام ديوان محافظة بنى سويف، لرصد الفرحة الكبيرة التى سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض الوطن بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة.

وقال أحد الشباب العائدين من ليبيا لـ"اليوم السابع"، من أمام ديوان محافظة بنى سويف، أنهم كانوا على يقين بأن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتركهم وسيعيدهم لأرض الوطن، والإستجابة كانت سريعة جداً وهم سعادة بهذا الدعم الكبير والحماية من الدولة المصرية لأبناؤها.
 

وقال شباب آخرون من أمام ديوان المحافظة: "تحيا مصر تحيا مصر.. الحمد لله والفضل لله والرئيس عبد الفتاح السيسى ونشكره ورجال القوات المسلحة اللى وقفوا جنبنا ورجعونا بلادنا".

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، أمس الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.

 


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