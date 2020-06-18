"بايونير" تستحوذ على 5 من شركاتها بالبورصة بصفقة تتخطى المليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن تنفيذ عمليات الاستحواذ المستهدفه للحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم خمسة من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية، وتمت عمليات الاستحواذ من خلال مبادلة أسهم، وذلك بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ بالبورصة المصرية.

وتعد هذه العملية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الخميس، هى الخطوة الأولى فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمجموعة، والتي تم اعتمادها في مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر لعام 2019، وأسفرت عمليات الاستحواذ المنفذة علي وصول نسبة الشركة القابضة فى ملكية الخمس شركات إلى النسب التالية:

- 90 % من أسهم رأس مال شركة القاهرة للاسكان والتعمير - ش.م.م

- 50.27 % من أسهم رأس مال شركة المتحدة للاسكان والتعمير - ش.م.م

- 78.45 % من أسهم رأس مال شركة الكابلات الكهربائية المصرية - ش.م.م

- 50.83 % من أسهم رأس مال شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى - ش.م.م

- 73.24 % من أسهم رأس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات - ش.م.م

وتمت عملية الاستحواذ من خلال مبادلة عدد 118,320,166 سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة مقابل أسهم الشركات المستحوذ عليها، وذلك بنسبة إجمالية بلغت 11.22% من اسهم شركة بايونيرز القابضة.

وعلق وليد زكى رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، إنه فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمجموعة، قمنا بإتمام عروض الشراء على أسهم خمسة من الشركات التابعة لنا المدرجة بالبورصة المصرية، وحظيت عمليات الاستحواذ على استجابة المؤسسات المالية والأفراد المساهمين بالشركات التابعة لمبادلة أسهمهم مع أسهم شركة بايونيرز القابضة، وذلك تأكيدا على ثقة مستثمري الشركات التابعة، ورغبتهم فى الانضمام باستثماراتهم إلى الشركة القابضة من خلال عملية مبادلة الأسهم، حيث أصبحت مجموعة بايونيرز القابضة من أكبر الكيانات الاقتصادية والاستثمارية العاملة فى الاقتصاد المصري والمنطقة العربية، وتمكنت خلال السنوات الماضية فى ضم العديد من الاستثمارات الناجحة والاستحواذ على نسب حاكمة في عدة شركات مقيدة بالبورصة المصرية وأخرى غير مقيدة تعمل بشكل أساسي في القطاع العقاري والصناعي.

وأضاف أن إدارة المجموعة عكفت على مدار السنوات الماضية، على تطوير شركاتها وزيادة إنتاجيتها واقتحام الأسواق الجديدة، مما أفاد هذه الشركات فى تعظيم الربحية وتصدرها فى قطاعاتها، ويأتى ذلك فى إطار ثقة الإدارة التنفيذية في الاقتصاد المصري الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وأيضاً التطور الملحوظ في البيئة التشريعية الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعميق البيئة الاستثمارية.

وساعد التطوير فى المناخ الاستثمارى خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية والتى انتهجتها الشركة منذ عام 2008 بعدد من عمليات الاستحواذ بشكل مباشرعلى حصص حاكمة لشركات مدرجة بالبورصة المصرية, ثم تلي ذلك استحوذات اخري لشركات غير مقيدة بحصص مسيطرة، ثم تقدمت الشركة مؤخرا بعروض استحواذ على حصص إضافية من أسهم خمسة من شركاتها المقيدة من خلال مبادلة أسهم بقيمة تتعدي المليار جنيه بسابقة هي الأولي من نوعها في السوق المصري، وبذلك بلغ إجمالي عدد عروض الشراء المقدمة من الشركة خلال الخمس سنوات السابقة إلى 9 عروض.

وفي إطار تمويل هذه الخطة الاستثمارية، قامت الشركة خلال السنوات الماضية بزيادة رؤوس أموال الشركات بمبلغ يتخطي 6 مليار جنيه، وذلك لتمويل التوسعات وزيادة تنافسيتها فى السوق المصرى، وأثمرت جهود إدارة بايونيرز القابضة على تعظيم أصول الشركات التي تديرها لتصبح أحد كبريات الكيانات الاستثمارية، حيث تدير المجموعة الآن أصول تتعدي قيمتها 30 مليار جنيه.

وأكدت إدارة مجموعة بايونيرز القابضة، على ثقتها فى الرؤية المستقبلية والخطة الاستثمارية التى تعمل من خلالها، وأيضا ثقتها فى الاقتصاد المصرى وقدرته على مواصلة النمو، حيث تعد عملية الاستحواذ هى الخطوة الأولى فى هذا السياق، وستقوم المجموعة بتنفيذ خطتها الاستثمارية الموضوعة خلال الفترة القادمة.