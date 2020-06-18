اليوم السابع
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الخميس، 18 يونيو 2020 01:51 م
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انفجار قنبلة بجوار مؤسسة تركية بالصومال ومقتل وإصابة 9

الخميس، 18 يونيو 2020 01:21 م
انفجار قنبلة بجوار مؤسسة تركية بالصومال ومقتل وإصابة 9 انفجار فى الصومال-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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وقع منذ قليل انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو، ووفقا لشهود العيان فقد وقع الانفجار بجانب مدرسة مؤسسة معاريف التركية في منطقة هودان، وفقا لوسائل إعلام تركية، وقد تم الإعلان عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في الانفجار الذى وقع نتيجة تفجير قنبلة تم وضعها على الأرض، ولم يعلن أحد عن مسئوليته عن الانفجار حتى الآن .

وتكافح الصومال الإرهاب الذى يمد جذوره فى البلد الذى يقع في الشرق الإفريقي عبر حركة الشباب التى تنفذ علميات إرهابية وتفجيرات.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الصومالية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فيضانات عارمة وتخوفات من غزو جراد الصحراء.


تركيا

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