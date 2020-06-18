اليوم السابع
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انتهاء تنفيذ مشروع طريق جامعة الملك سلمان برأس سدر

الخميس، 18 يونيو 2020 07:11 م
انتهاء تنفيذ مشروع طريق جامعة الملك سلمان برأس سدر طريق الملك سالمان
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إنتهاء العمل بطريق جامعة الملك سلمان برأس سدر، مضيفية أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها والإنتهاء منها طبقا للبرنامج الزمني لها.

وقام اليوم محاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مركز ومدينة رأس سدر، بتفقد ومتابعة انتهاء العمل بطريق جامعة الملك سلمان الدولية برأس سدر، وتم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة بطول الطريق وإنارته ووضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحة.

يشار إلي أن جامعة الملك سلمان الدولية برأس سدر تقع شرق المدينة وتضم 4 كليات علي مرحلتين مرحلة أولى كلية علوم المجتمع، كلية العلوم الإدارية، كلية الزراعات الصحراوية. ومرحلة تانية تضم كلية للطب البيطري.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أن كافة المشروعات التي تقام حاليا بالمدينة تعمل بشكل طبيعي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

رافقة خلال الجولة، عبد المنعم أحمد جمال مدير إدارة المشروعات و عصام ابراهيم فني مشروعات بمجلس مدينة رأس سدر

كما أعلن مجلس مدينة العريش اليوم استكمال تنفيذ موجة إزالات جديدة للتعديات على أملاك الدولة بالعريش داخل دائرة قسم ثان بمدينة العريش العاصمة.

وأوضح البيان أنه بناء على توجيهات اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجهت اليوم حملة إزالات مكبرة برئاسة اللواء ماجد محمد رئيس مدينة العريش ومهندسى الإدارة الهندسية مدعومة بالقوات الخاصة بالتأمين من قسم ثان العريش دائرة منطقه الازالات.

 وتم من خلالها تنفيذ عدد من قرارات الإزالة والذي صدرت بشأن تلك المخالفات بعد معاينتها وبحثها سابقا حضر الإزالة أصحاب التعديات ولايوجد اي خلافات عليها من تجاه المخالفين واغلقت المحاضر بدائره قسم شرطه ثان العريش بشمال سيناء .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء أن اللواء ماجد محمد قرر حصر كافة الأكشاك غير المرخصة بعد ضبط مخالفة إقامة كشك بدون ترخيص على شاطئ العريش .


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