اليونسكو: 29٪ من بلدان العالم تفتح مواقع التراث العالمى المغلقة بسبب كورونا

كتبت - هند المغربي

أعلنت الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " أن 29٪ من بلدان العالم فتحت المواقع التراثية والتي تم إغلاقها منذ عدة شهور بسبب تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك على خلفيةاتخاذ عدة حكومات تدابير لتقييد حركة السكان بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 حيث تضمنت هذه التدابير إغلاق مواقع التراث العالمي الثقافي والطبيعي في 167 بلداً، تتضمن القائمة 1121 موقعاً تراثياً عالمياً طبيعياً وثقافياً ومختلطاً.

كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" والبنك الدولي بالتعاون واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي أصدروا سلسلة من الإرشادات التوجيهية فيما يتعلق بإعادة فتح المدارس بشكل آمن في ظلّ موجة الإغلاقات المستمرة.

وتحذّر التوجيهات الجديدة من أنّ إغلاق المرافق التعليمية التي طالت 1.3 مليار طالب في العالم، بأنه ينطوي على خطر غير مسبوق يحدق بتعليم الأطفال وضمان عافيتهم، وخاصة الفئات الأضعف منهم لاعتمادهم على المدارس للانتفاع بالتعليم والحصول على عناية صحيّة جيّدة والعيش ببيئة آمنة والحصول على تغذية سليمة.

ووفقا لذلك قدمت المنظمات الأممية بعض الإرشادات التوجيهية كإجراءات عمليّة يمكن للسلطات المحلية والوطنية الاسترشاد بها من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال عند عودتهم للمدارس.